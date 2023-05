Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria dello Scudetto: "E' un'emozione bellissima, lottiamo da inizio anno per questo Scudetto. E' super meritato, siamo contenti. Ora non vediamo l'ora di festeggiare. Sono troppi anni per una piazza come Napoli che vive di calcio e che ogni giorno ci ha trasmesso l'amore e la passione per questa maglia. Anche oggi sembrava di giocare a Napoli, i tifosi se lo meritano più di tutti. Abbiamo fatto un campionato strepitoso, ce lo meritiamo anche noi".



Quando avete capito di poterlo vincere?

"Non so se c'è stata una partita particolare, è stata una crescita partita dopo partita. Ci siamo uniti, siamo diventati squadra e sono aumentati entusiasmo e autostima. Sono senza parole, vedere tutta questa gente mi lascia senza parole".