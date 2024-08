Getty Images

Napoli e Juventus: Chiesa da Conte a 2,00, Berardi in bianconero a 2,50

14 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

L'estate è il periodo più caldo per il calciomercato. Le voci sui possibili nuovi arrivi si rincorrono sui giornali, sulle tv, sui siti web e sui social media in un tam-tam che alimenta l'immaginazione dei tifosi e tiene con il fiato sospeso gli addetti ai lavori. Anche quest'anno le indiscrezioni sono particolarmente numerose e riguardano praticamente tutte le squadre, a tutti i livelli, naturalmente anche per Napoli e Juventus che proveranno a tornare ad essere ancor più competitive della trascorsa stagione.



Sulla lavagna gli analisti propongono tra le numerose scommesse in lavagna anche quella relativa ai calciatori che potrebbe cambiare squadra e la relativa destinazione entro massimo il 1° settembre prossimo. Lunga la lista dei giocatori che potrebbero accasarsi al Napoli fortemente voluti dal nuovo tecnico Antonio Conte. Il maggior candidato è lo juventino Federico Chiesa in azzurro a 2,00, a seguire Clement Nicolas Laurent Lenglet il francese difensore del Barcellona a 4,00, Dejan Kulusevski il centrocampista del Tottenham a 5,00 ed anche Tomas Suslov centrocampista del Verona a 5,00, Sofyan Amrabat il centrocampista della Fiorentina a 6,00, Albert Gudmundsson attaccante del Genoa a 7,50 ed anche il difensore del Torino Raoul Bellanova e Teun Koopmeiners l’olandese centrocampista dell'Atalanta, Victor Gyokeres attaccante dello Sporting Lisbona a 10,00, Frank Kessie l’ivoriano centrocampista dell'Al-Ahli a 12,00, l’ucraino Artem Oleksandrovyc Dovbyk attaccante del Girona a 15,00 e il nigeriano Victor Boniface attaccante del Bayer Leverkusen a 15,00.



Lunga la lista dei possibili giocatori in entrata in casa Juventus. Secondo gli analisti della bandiera delle scommesse l’inglese Jadon Malik Sancho attaccante del Manchester United è il maggiore indiziato a vestire la maglia bianconera a 2,00, nella lista dei papabili bianconeri Domenico Berardi dal Sassuolo a 2,50, il portoghese João Cancelo del Manchester City a 3,00, Alexis Jesse Saelemaekers il belga del Milan a 4,00, Stephan El Shaarawy attaccante della Roma a 5,00, Lazar Samardzic il serbo centrocampista dell'Udinese a 7,00, Khvicha Kvaratskhelia ala sinistra del Napoli a 10,00 come il francese Armand Laurienté attaccante del Sassuolo e Sergej Milinkovic-Savic giocatore serbo, centrocampista dell'Al-Hilal, ed inoltre il nigeriano Victor Okoh Boniface attaccante del Bayer Leverkusen a 15,00 e l’egiziano Mohamed Salah attaccante del Liverpool a 25,00 come e Paolo Dybala in uscita dalla Roma ed anche ex juventino.