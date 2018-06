Ilè a un passo dal chiudere ​l'acquisto daldi. Il centrocampista spagnolo classe '96 arriverà alla corte di Carlo Ancelotti grazie al pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro prevista nel suo contratto.Quique Setién, allenatore del Betis Siviglia, parlando nella serata di ieri a Radio Futbol FM ha confermato la chiusura dell'affare: "Domani venderemo Fabian Ruiz per 30 milioni di euro". Affare fatto, quindi, come aveva annunciato calciomercato.com E oggi, a sorpresa,(Foto Instagram). Ufficialmente il giocatore è in vacanza in crociera con amici e famiglia e sta visitando, da turista la città. La firma sui contratti è però in dirittura d'arrivo con Ruiz che è pronto a diventare un nuovo calciatore azzurro.