Felipe Anderson segna, la Juventus attende: scelta fatta, a breve l'incontro decisivo

La notte per tornare a brillare.trascina lain una delle serate più difficili verso il ritorno alla vittoria. I biancocelesti dicalano il poker sulla Salernitana all’Olimpico, nella sfida che apre la 32esima giornata di, e lo fanno grazie ad una doppietta del brasiliano, protagonista di una prova superba. Felipe Anderson apre i conti con una serpentina chiusa con la conclusione col mancino, raddoppia con il destro su servizio di Luis Alberto e sfiora addirittura il tris nella ripresa da ottima posizione. Una gara iniziata da trequartista, nella sua posizione ideale, e conclusa da centravanti ‘sarriano’.

Molto probabilmente una delle ultime dia difesa dei colori biancocelesti, con l’aquila al petto. Il futuro del brasiliano appare, infatti, sempre più lontano da Roma. La Juventus è ad un passo dal traguardo ed è pronta a siglare l’accordo con il brasiliano per i prossimi 3 anni a 3 milioni di euro più bonus a stagione. Dalle parti di Formello non si arrendono e giurano che la partita è ancora aperta. Il presidentee il direttore sportivotenteranno un colpo di coda nei prossimi giorni per provare a ribaltare la situazione, ma al momento i giochi appaiono fatti.

Molto più di una ricca offerta a pesare sulla bilancia diè l’aspetto tecnico e un progetto molto più ambizioso pronto ad accoglierlo alla Continassa. Una situazione totalmente opposta rispetto a quella che sta vivendo la, che dopo l’addio del dimissionario Sarri e l’arrivo disi prepara a una serie di addio tra cui quello di, che proprio nella gara contro la Salernitana ha annunciato di aver già comunicato al club di voler lasciare Roma in estate. Una presa di posizione netta e la fotografia del momento dei capitolini.

Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la. Un faccia a faccia decisivo, in cui l società ribadirà la volontà di proseguire il matrimonio mentre l’entourage del brasiliano svelerà le carte e annuncerà l’intenzione di sposare il progetto Juventus. Una decisione che appare irreversibile, a meno di clamorosissimi colpi di scena.