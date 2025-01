Napoli, Garnacho apre al trasferimento: la distanza tra Napoli e Manchester United

Il ds del Napoli Manna è stato chiaro: "Garnacho e Adeyemi ci piacciono, ma non paghiamo prezzi fuori mercato". Niente follie per il dopo Kvaratskhelia, gli azzurri hanno ben focalizzato i due obiettivi per l'attacco ma se una delle due trattative non dovesse sbloccarsi a breve sono pronti a virare su altri profili; occhio sempre a Zhegrova, classe '99 del Lille che piace molto all'area scouting e con il contratto in scadenza a giugno 2026.. Il primo nome dell'allenatore è proprio quello dell'argentino del Manchester United, ma al momento c'è ancora distanza con i Red Devils.

- La novità delle ultime ore è, il Napoli continua a portare avanti i dialoghi con lo United e dopo l'incontro della scorsa settimana a Milano tra richiesta e offerta ballano circa 10/15 milioni di euro. Gli sforzi degli azzurri però potrebbero non bastare per arrivare all'attaccante argentino, Amorim vorrebbe tenerlo in squadra e da quando si è interessato il Napoli l'ha fatto giocare quasi sempre da titolare. Un messaggio chiaro diretto al mercato. Così la dirigenza sta lavorando parallelamente alla pista Adeyemi, già trattato dalla Juventus l'anno scorso.

- Per Karim Adeyemi Napoli e Borussia Dortmund stanno lavorando sulla base di un'operazione da 40/45 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alla valutazione di Garnacho. E, più o meno, il budget che il presidente De Laurentiis ha stanziato per trovare il sostituto di Kvara.. Intanto però il Dortmund è già entrato nell'ottica di poterlo perdere a metà stagione, tanto da iniziare a valutare dei possibili sostituti e tra tutti quello che piace di più è Kevin Schade del Brentford.