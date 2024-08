Napoli-Girona: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty

Continua il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo aver affrontato due amichevoli, prima contro gli albanesi dell'Egnatia e poi contro i francesi del Brest, ora è il momento dell'ultimo test in Abruzzo. Domani in campo gli azzurri contro il Girona, fischio d'inizio ore 18:30 presso lo Stadio Teofilo Patini. Lo score è positivo perché nei due ritiri sono arrivate solo vittorie, con 12 gol segnati nel complesso e neanche uno incassato. L'obiettivo è chiudere in grande stile, ancora con un successo, ma soprattutto trovando altre risposte positive dal campo. Dopodiché qualche altro giorno ancora di preparazione fino al 10 agosto, quando ci sarà la Coppa Italia contro il Modena.

- Conte potrebbe affidarsi all'undici titolare visto nell'ultimo match contro il Brest. Dunque, Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a formare il terzetto difensivo. Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce a centrocampo, con Anguissa e Lobotka in mediana. Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Raspadori centravanti. Una novità potrebbe esserci, perché non è da escludere la presenza addirittura di Victor Osimhen, che oggi si è allenato con i compagni, prendendo parte anche alla partitina. Una novità in questo ritiro.(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

- Napoli-Girona, fischio d'inizio sabato 3 agosto ore 18:30, sarà visibile sulla piattaforma OneFootball, disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, pc o smart tv in Pay per View al costo di 6,99 euro.