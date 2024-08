Napoli, mistero Popovic: il "nuovo Kakà" bocciato da Conte

. Classe 2006, giocatore offensivo bravo a coprire più ruoli dell'attacco grazie alla sua struttura fisica e le sue qualità. Su di lui tanti club, soprattutto il Milan che è stato vicinissimo ad ingaggiarlo qualche mese fa. Problemi di commissioni, richieste degli agenti ritenute troppo alte dai rossoneri e tutto è saltato.anche se non in maniera immediata perché extracomunitario e i partenopei erano già al completo. Infatti Popovic nella scorsa stagione è stato tesserato dal Monza, prima di entrare ufficialmente in azzurro. Con i brianzoli, però, non ha mai esordito ed ha trovato addirittura pochissimo spazio in Primavera 1. Appena 5 presenze, di cui una sola dal primo minuto.

- Ora è arrivato il momento del Napoli, perché Popovic inizia la sua stagione proprio da qui. Il serbosotto la guida di mister Conte. Si è riuscito anche a mettere in mostra in alcune occasioni ma non è bastato, perchéche però non sarà mica un dramma, si tratta pur sempre di un classe 2006 che ha ancora tempo per crescere.- In queste settimane ha lavorato a parte prima dell'inizio della nuova preparazione.a pochi passi dalla prima squadra. Potrebbe diventare una risorsa lavorando dal primo giorno con gli azzurrini eUna cosa è certa, che non bisogna esagerare con le pressioni, nonostante sia da tempo molto chiacchierato.Un paragone importante, chiaramente azzardato, però ha bisogno di tempo. Non è ancora il momento di promuovere o bocciare un ragazzo di appena 18 anni.