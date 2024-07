Napoli, il ds Manna su Osimhen: "In ritardo di condizione, la squadra viene prima del singolo"

ha dichiarato a Radio CRC: "In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati a quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara:Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: in questo momento

- L'attaccante nigeriano (accostato a Chelsea e Paris Saint-Germain sul mercato oltre ad alcuni club dell'Arabia Saudita) non ha giocato nemmeno la partita amichevole vinta oggi per, in rete con una girata di sinistro in diagonale su cross di Mazzocchi. Poi nel secondo tempo Kvaratkshelia colpisce un palo con un destro a giro. Sabato il Napoli gioca contro il Girona l'ultimo test prima del debutto in Coppa Italia del 10 agosto al Maradona contro la vincente della sfida tra Parma e Palermo.

IL TABELLINO:

- Il tecnico Antonio(31 luglio), ha dichiarato:e vivere questa esperienza". Il 1° agosto ricorre il 98°club partenopeo (nato nel 1926).Napoli-Brest 1-0GOL: 42' Raspadori.NAPOLI: Meret (70' Caprile), Di Lorenzo (89' Mezzoni), Rrahamani (70' Juan Jesus), Buongiorno (70' Natan), Mazzocchi (70' Zerbin) , Anguissa (70' Folorunsho), Lobotka (70' Cajuste), Spinazzola (70' Mario Rui), Politano (70' Ngonge), Kvaratkshelia (80' Cheddira), Raspadori (70' Simeone). All. Conte.

BREST: Bizot, Pereira Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala, Martin (69' Mbock). Magnetti, Camara, Le Douaron, Ajorque (69' Camblan), Del Castillo. All. Roy.