Napoli, il procuratore di Osimhen a Parigi: il PSG propone tre contropartite

Ilcontinua a lavorare per arrivare a. Il club transalpino non molla l’attaccante nigeriano, che nei mesi scorsi ha fatto capire di voler lasciare gli azzurri a fine stagione. Al momento, però, la clausola da 130 milioni rappresenta una prigione per lui e per il, che non può muoversi per il sostituto senza aver perfezionato la cessione dell’ex Lille.Come riferisce Sky Sport,, è stato avvistato nella giornata di oggi, lunedì 15 luglio, a Parigi.Il PSG non vuole investire i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria ha messo sul piatto tre nomi come contropartite tecniche per abbassare l’eventuale conguaglio economico. Il club parigino deve vendere prima di acquistare, conin uscita: il suo arrivo sbloccherebbe un mercato al momento in stand by.

Stiamo parlando di, centrocampista spagnolo ex Valencia;, difensore francese ex RB Lipsia; e infine, attaccante esterno sudcoreano anche lui ex Valencia. Il Napoli, però, sembra essere interessato solamente al terzo nome, il classe 2001 prelevato dal club spagnolo.Non tramonta l’ipotesi saudita con l’Al Hilal che resta vigile e monitora la situazione di Victor Osimhen, che però dal canto suo non vorrebbe lasciare l’Europa e vorrebbe giocare e vincere la Champions League.