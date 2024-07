CorSport - Napoli, 200 milioni dal PSG per Osimhen più Kvaratskhelia

Getty Images

Chi all'inizio di questa estate avrebbe scommesso su questa coppia letale in campo con la stessa maglietta nella stagione 2024/25? Il centravanti nigeriano ha da tempo incassato la promessa di una cessione da tutti,compreso, confermata. L'esterno georgiano, invece, ha animato e sta animando il mercato dato il mancato rinnovo e le parole, mai smentite, da parte del padre e dell'agente sul considerare chiusa la sua avventura al. Eppure in queste ore si sta aprendoche vedrebbe la coppia gol dello scudetto azzurro ancora uno accanto all'altro. Sì, maSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club del patron, che da sempre ha avuto rapporti ottimi conma che in questa estate di mercato era stato pungolato proprio dal numero 1 della FilmAuro per i contatti illegittimi con i suoi tesserati e con Kvaratskhelia in particolare, oggi è pronto a ricompensare i fastidi azzurri a suon di milioni. E in particolare ha prontaUn'offerta che farebbe traballare chiunque, ma. L'allenatore salentino è stato chiarissimo:Con buona pace del PSG, che comunque il nigeriano può acquistarlo, del padre e agente di Kvaratskhelia e di quegli 11 milioni a stagione offerti durante l'Europeo, e dello stesso giocatore, che sarà ricompensato con un rinnovo sì, ma non a quelle cifre.