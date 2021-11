Il futuro diè ancora avvolto in una nuvola grigia gonfia di dubbi e incertezze. L'ultimo intervento del presidente De Laurentiis sembra però tracciare una linea, e lo fa a telecamere accese, per farsi ascoltare ancora meglio.Nella mia vita non ho mai forzato la mano. Se Insigne penserà che la sua vita professionale debba concludersi a Napoli siamo qui per accoglierlo. Altrimenti ce ne faremo una ragione".(che è anche seguito dall'Inter, qualora si liberasse a zero) ed al suo agente?Innanzitutto facciamo chiarezza su quella che è la vera offerta fatta dal Napoli e sulla richiesta del giocatore.a stagione., che però anche sommati non arrivano ai 6 chiesti dal capitano. Come si risolve questo impasse?Vanno così contestualizzate le parole di De Laurentiis.Come a dire: noi possiamo offrirti questa cifra, arriviamo fino a qui (enfatizzato dal "non dipende da noi"), se ti va bene resti, seno puoi andartene. La palla, insomma, ora passa nel campo di Insigne. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, è negli Stati Uniti per affari. Le parti si parlano costantemente, ma al momento non si vede luce alla fine del tunnel. De Laurentiis ha fatto la sua mossa, ora tocca a Insigne.