Napoli in festa: 5mila tifosi a Capodichino, Conte parla al megafono VIDEO

Simone Gervasio

19 minuti fa

Napoli in delirio per il Napoli. Dopo la vittoria nel match Scudetto con l’Atalanta, gli azzurri sono tornati in città e sono stati accolti da eroi. Le immagini dei tifosi a Capodichino stanno già facendo il giro del web e testimoniano la gioia e la voglia di tornare a vincere il titolo a due anni di distanza dall’ultimo, il terzo della storia del club. In attesa delle gare dell’Inter, la squadra di Conte si è messa in fuga, ha spento gli entusiasmi dei bergamaschi e si è candidata definitivamente al ruolo di rivale dei nerazzurri di Milano. Altro che “dare fastidio”, il Napoli di Conte punta al bersaglio grosso.



5MILA - Proprio l’allenatore è stato uno dei più scatenati nelle grandi feste che sono succedute alla vittoria del Gewiss. Prima, in campo, l’ex Inter e Juventus ha aizzato i suoi tifosi e abbracciato in modo veemente tutti i suoi giocatori, autori di una prova di livello, poi, all’aeroporto, ha preso in mano il megafono e ha ringraziato i tifosi per il loro supporto, promettendo impegno fino alla fine. Erano centinaia e centinaia. Quando intorno alle 2 la squadra ha lasciato Capodichino se ne contavano almeno 5mila in delirio, accorsi per salutare i propri eroi di ritorno dalla trasferta. Bandiere, cori, fumogeni, fuochi d'artificio, tutto per sostenere la squadra che ha ricambiato. Politano, Simeone, McTominay, tanti giocatori sia alla partenza che al rientro hanno immortalato il fiume di persone che l’ha accompagnato e accolto in città. Una gioia e una dimostrazione di vicinanza fuori dal comune.



ANDATA E RITORNO - Un vero e proprio bagno di folla che però non sorprende. Già al momento della partenza per Bergamo infatti la squadra era stata scortata dai suoi tifosi che avevano fatto sentire forte e chiaro il sostegno a un gruppo che ha fatto riscattare l’amore tra tifoseria e club, dopo un anno da horror. Le immagini di mesi fa restano ancora lontane per partecipazione e per consapevolezza di essere vicini al traguardo ma è scontato collegarle a quelle viste ad aprile 2023 dopo Juventus-Napoli dell'anno dello Scudetto. Anche allora fu bagno di folla dopo una trasferta che però lì significava avere uno Scudetto tra le mani. In questo caso, come fanno sapere i gruppi dei tifosi, l'iniziativa è nata per ringraziare la squadra nonostante il divieto di trasferta che ha impedito alla gran parte dei fan di essere presenti al Gewiss.



LE PAROLE DI CONTE - L’affetto dei tifosi ha stupito lo stesso Antonio Conte che ha parlato e difeso i tifosi residenti a Napoli cui più volte è stata negata la possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. “Vorrei ringraziare tutti quei tifosi che sono venuti ad incitarci all'aeroporto alla partenza, è stata una cosa assurda, incredibile. Al tempo stesso mi preme sottolineare... sono 6 trasferte senza i residenti a Napoli a supportarci. Mi auguro che venga usato lo stesso metro di misura anche per le altre tifoserie altrimenti non va bene. Così come ringrazio quelli che c'erano oggi, il tifoso napoletano è nel mondo. Dopo 6 trasferte però mi auguro che possa seguirci anche chi è residente a Napoli. Poi capisco che ci saranno delle ragioni dietro, ma spero che si possa trovare un po' di equilibrio. E avere tutti i nostri tifosi, residente o non, anche perché lo spicchio era pieno ed altri in tutti i settori, io dietro la panchina non so quanti ne avevo", ha detto.