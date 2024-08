Napoli, incontro con l'agente di Neres: la richiesta del Benfica e l'assist di Di Maria

AFP via Getty Images

. Il club partenopeo è partito all’assalto dell’esterno offensivo del Benfica e nella giornata di oggi potrebbe arrivare la svolta per il passaggio del brasiliano classe 1997 alla corte di Antonio Conte. L’ex Ajax è il profilo scelto dal direttore sportivo Manna per completare la batteria dei trequartisti, in attesa di novità sul fronte centravanti con le questioni Osimhen e Lukaku ancora in ballo, a tre giorni dal via ufficiale della stagione con la sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena.Nella giornata di oggi è in programma un, atteso in Italia per un confronto con il club azzurro. Il calciatore brasiliano ha già espresso il suo desiderio di trasferirsi, con il Napoli che cerca l’accordo con il suo entourage prima di presentare un’offerta ufficiale al Benfica.

La richiesta del club portoghese è di, che ha un contratto con il Benfica fino al 30 giugno 2027. Il Napoli è fiducioso e nei prossimi giorni è intenzionato a presentare una proposta vicina alla richiesta dal sodalizio lusitano, con l’obiettivo di ottenere il sì a cifre più contenute.Un vero e proprio assist da un ex Juventus. Il rinnovo diconi Benfica, ufficializzato nella serata di ieri, offre la possibilità al club lusitano di liberare con maggiore tranquillità David Neres. Il Fideo ha rinnovato per altri 12 mesi, rimandando il ritorno in Argentina. Una notizia che può favorire il trasferimento di David Neres in azzurro, alla corte di Conte.

Vincitore di una Copa America con il Brasile, una Liga Portugal con il Benfica, 3 Eredivisie con l'Ajax e 2 Coppe di Olanda sempre con l’Ajax, Mella stagione 2023-2024 Neres è sceso in campo 35 volte con il Benfica, di cui 24 nel campionato portoghese, 6 in Europa League, 2 in Coppa di Portogallo e 3 in Champions League, segnando 5 gol, tutti in campionato.Intanto il Napoli si sta muovendo non solo sul fronte Neres. In queste ore gli azzurri stanno definendo la cessione die oggi incontreranno ilUna volta perfezionato le due cessione, il club di De Laurentiis andrà all’assalto di, trattative già avviate nei giorni scorsi e in attesa di definizione.