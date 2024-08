Napoli-Torino, idea scambio: Sanabria da Conte e Simeone da Vanoli

Getty Images

SVOLTA NAPOLI: LUKAKU SENZA ASPETTARE OSIMHEN

Il tema del centravanti resta caldissimo in casa. La società azzurra continua a lavorare per risolvere la situazionee regalare adl'agognatoNon solo il 9 titolare però, il Napoli pensa anche alle seconde linee e grazie all'affare che ha portatoin Campania si è sviluppato un interessante asse di mercato con il, che può portare a una nuova operazione.- Secondo quanto riferito da La Stampa, sta prendendo piede l'idea di uno scambio che portia Napoli. Il paraguaiano non ha brillato nelle prime uscite di pre-season e al prezzo giusto può partire. Piace ae un paio di club spagnoli, ma ha già avuto l'approvazione da parte di Conte e le porte azzurre sono aperte per lui.

- A fare il percorso inverso sarebbe. L'argentino ha ancora due anni di contratto ma può partire e il Napoli chiede cifre abbordabili, una valutazione simile a quella che il Torino fa di Sanabria. E, tecnico granata, è intrigato dall'idea di poter lavorare con il Cholito.