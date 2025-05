Getty Images

Napoli, incontro in corso tra De Laurentiis e Conte

Il momento è caldo in casa Napoli: in questi minuti infatti è in corso un summit a casa De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte. Dopo la visita in Vaticano, si sta svolgendo infatti un vertice societario tra il presidente, Giovanni Manna, Maurizio Chiavelli e l'allenatore: in seguito all’incontro con Papa Leone XIV, i due hanno lasciato la Città del Vaticano a bordo dell’auto del presidente del Napoli, per raggiungere la residenza del patron azzurro.



IL FUTURO DELLA PANCHINA - Presenti, secondo Sky, anche due figure chiave della dirigenza partenopea: Maurizio Chiavelli, amministratore delegato, e Giovanni Manna, il direttore sportivo: l'incontro si rivelerà decisivo per il futuro della panchina azzurra e per la programmazione della prossima stagione, con Conte che potrebbe tornare alla Juventus e il Napoli che dovrebbe puntare su Massimiliano Allegri.