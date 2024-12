Getty Images

Napoli, infortunio per Folorunsho: out contro l'Udinese

Giovanni Annunziata

16 minuti fa



Giorno di gara per il Napoli che alle 18:00 va in campo contro l'Udinese in vista della 16ª giornata di Serie A. C'è bisogno di ritrovare i tre punti, soprattutto dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Cagliari e il ko di settimana scorsa degli azzurri in casa contro la Lazio. Conte non potrà fare affidamento su Kvaratskhelia e Mazzocchi, entrambi infortunati. Perde anche un'altra pedina, ovvero Folorunsho.



L'INFORTUNIO - Folorunsho, infatti, non prenderà parte alla sfida contro l'Udinese a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Un problema che sarà valutato ad inizio settimana prossima per conoscere le nuove condizioni del calciatore. Folorunsho, comunque, non è tra le primissime scelte e nel mese di gennaio potrebbe finire sotto i riflettori per quanto riguarda il mercato in uscita. Al netto, soprattutto, del suo minutaggio molto ridotto fino ad oggi.