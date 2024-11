Getty Images

e, pur a distanza, non ha certo smesso di seguire i suoi ex compagni. Da Toronto, dove si è trasferito nel 2022, tifa ancora la sua squadra,Scudetto che passa anche: “Mi aspetto una grande partita, l’Inter ha una partita importante in Champions contro l’Arsenal,Conte saprà come prepararla”. A Radio Kiss Kiss ha aggiunto: “Nel mio vuore sogno che, posso solo sperare che possa succedere quello che abbiamo vissuto nel 2023”.

“In MLS sto benissimo, ora il campionato è finito e sono in vacanza a Napoli.Il pubblico più caldo è quello che ama il basket e l’hockey caldo".“Volevo ringraziare i tifosi del Napoli per i messaggi,. Conosciamo la passione che noi tifosi abbiamo per la maglia del Napoli, fa bene il mister a dare serenità.Conte sa lavorare benissimo e sa tirare fuori tutti quello che i calciatori hanno dentro”.

“Meglio che la sconfitta sia arrivata adesso contro l’Atalanta, così possiamo premere di più sull’acceleratore e poi ci riprenderemo già a partire dalla sfida con l’Inter. Sto bene a Toronto, però Napoli è casa mia. Senza Napoli non si può vivere.