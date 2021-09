Manca poco al fischio d’inizio, alle 18 scenderanno in campo Napoli e Juventus in vista della terza giornata di Serie A.



Gli azzurri hanno l’occasione di portarsi a più otto in caso di vittoria. I tifosi sanno dell’importanza della partita e rinnovano la loro rivalità sportiva nei confronti della “Vecchia Signora”: all’ingresso in campo dei giocatori della Juve sono arrivati tantissimi fischi, cori anti bianconeri e i classici “Juve m...". Decibel molto alti che sono arrivati fino all’esterno dello stadio.



Ecco il video: