A partire dalle 18 allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Juve, ecco alcune statistiche e curiosità.



La prossima sarà la 400ª presenza di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli in tutte le competizioni; il fantasista classe ‘91 diventerà il 4° giocatore del club partenopeo a tagliare questo traguardo, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505).



Lorenzo Insigne ha anche segnato una rete in tutte le ultime tre sfide contro la Juventus in campionato – record per lui di gare consecutive in gol contro una singola avversaria di Serie A; l’ultimo giocatore del Napoli ad aver fatto meglio contro una singola formazione nel torneo è stato Dries Mertens contro il Bologna nel 2019 (sei match di fila con gol).