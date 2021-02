Una Juve lenta e prevedibile, che contro un Napoli ampiamente rimaneggiato non va oltre qualche occasione sporca. Ronaldo e Morata sparano a salve, costa cara la sbracciata di Chiellini in area. Si salvano solo Danilo e Chiesa. Queste le pagelle di Calciomercato.com.spiazzato sul rigore, non è chiamato ad altri interventidura un tempo poi si fa male, ma nei primi 45 minuti era sembrato fuori partita (1' st Alex Sandro 6: prestazione concreta, da quando entra fa il suo)roccioso quanto basta, da lui non si passal'errore c'è ed è grave. Poi torna a fare quello che fa sempre, sventando almeno due situazioni molto pericolose. Ma quella manata costa la sconfitta: è forse il migliore della Juve, sempre più certezzaper necessità più che per scelta, ancora un'occasione, puntualmente sprecata (17' stcorre ma è in evidente calo di condizione, avrebbe bisogno di riposare ma le circostanze non lo consentono)non è a centrocampo che la Juve soffra, però non va oltre il compitino (28' stuno spezzone sulla fascia destra, mossa che non porta particolari effetti positivi): vedi Bentancur, prestazione diligente ma ogni volta che serve qualcosa di più non è mai il francese a fornirlaha il merito di provarci, crea superiorità numerica, è una spina nel fiancoun bel guizzo a inizio partita poi si perdein un modo o nell'altro di occasioni se ne procura, ma le fallisce tutte, anche clamorosamente come quando da mezzo metro la appoggia a MeretAll.la Juve arriva a Napoli senza forze, fisiche forse anche mentali. Il tour de force è impegnativo, tutto sommato lo 0-0 sarebbe stato risultato più giusto, ma è un passo indietro imprevisto. E che per questo deve fare riflettere.