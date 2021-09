Finalmente ci siamo, il primo grande e atteso big match di questa2021-2022 va in scena e lo fa dopo una complicatissima sosta delle nazionali per entrambi i club. A partire dalle 18in una sfida valida per la terza giornata che potrà già indirizzare le rispettive stagioni. I bianconeri di, infatti, devono riscattare il pessimo esordio e il singolo punto racimolato nelle prime due uscite pur con una formazione priva di tutti i sudamericani e di Federico Chiesa., invece, potrebbe in caso di vittoria portarsi a +8 sui bianconeri pur avendo anche lui problemi di formazione con Osimhen e Ospina recuperati e rientrati in extremis.Negli ultimi 16 confronti tra Napoli e Juventus in Serie A solo una volta la gara è terminata in pareggio (1-1 nell’aprile 2017 nell’allora stadio San Paolo); il resto del bilancio è di cinque vittorie dei partenopei e 10 dei bianconeri.Nelle ultime due stagioni di Serie A la sfida tra Napoli e Juventus è sempre stata vinta dalla squadra ospitante (due successi del Napoli in terra campana e due della Juventus in Piemonte). La Juventus ha registrato un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato, nelle precedenti 51 stagioni di Serie A solo nel 2015/16 (1N, 2P) i bianconeri non avevano ottenuto alcuna vittoria nelle prime tre gare stagionali.non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di campionato (4N, 3P); soltanto tre allenatori nella storia della Juventus hanno infilato una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A: Carlo Parola nel 1974 (11), Sandro Puppo nel 1956 (due volte, 13 e 8) e Virginio Rosetta nel 1938 (8).potrebbe diventare solo il 2° allenatore nella storia del Napoli in Serie A a vincere tutte le prime tre gare di campionato, dopo Rafael Benítez (4/4 in quel caso nel 2013).La prossima sarà la 400ª presenza dicon la maglia del Napoli in tutte le competizioni; il fantasista classe ‘91 diventerà il 4° giocatore del club partenopeo a tagliare questo traguardo, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505). Lorenzo Insigne ha segnato una rete in tutte le ultime tre sfide contro la Juventus in campionato – record per lui di gare consecutive in gol contro una singola avversaria di Serie A; l’ultimo giocatore del Napoli ad aver fatto meglio contro una singola formazione nel torneo è stato Dries Mertens contro il Bologna nel 2019 (sei match di fila con gol).ha segnato un solo gol contro il Napoli in Serie A, proprio nella sfida più recente dello scorso aprile. La Joya ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro gare di campionato (due gol e due assist), tante quante nelle 11 precedenti.è stato il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei 2020/21, dietro solo a Erling Haaland. Nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del PSG, Kean ha segnato 13 reti, tante quante ne aveva complessivamente realizzate nelle precedenti quattro stagioni giocate tra Serie A e Premier League con le maglie di Juventus, Verona ed Everton.Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi.​