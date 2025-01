Napoli-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Neres salta Gatti e Gonzalez su Anguissa, due falli non fischiati

AFP via Getty Images

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: BERTI – DEI GIUDICI

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

Saràdella sezione di Padova dirigere il big match della 22esima giornata ditra, in programma sabato 25 gennaio allo Stadio Maradona con calcio d'inizio alle ore 18.00. Calciomercato.com vi racconta live gli episodi arbitrali da moviola della gara.Manca un giallo a Thuram. Il centrocampista francese interviene in scivolata su Anguissa lanciato in verticale e prima prende la palla che però sul rimpallo resta a disposizione del centrocampista napoletano e allora, con la gamba di richiamo, Thuram colpisce all'altezza del ginocchio il camerunese stendendolo. Chiffi non fischia, ma come confermato anche dal moviolista Dazn Marelli: "Era fallo e manca un giallo per spa, azione pericolosa"

Altro fallo non fischiato pro-Napoli per il contatto al limite dell'area fra Anguissa e Nico Gonzalez. Chiffi lascia correre e alla fine dell'azione Politano sfiora l'incrocio.David Neres salta Gatti in velocità che prima lo tocca nell'incrocio fra le gambe e poi con le braccia lo butta a terra. Era fallo, ma Chiffi non fischia fra le proteste vibranti del Maradona.Grandissima occaisone per la Juventus con Meret che salva su Yildiz. Tutto regolare nonostante le proteste napoletane per un possibile posizione di fuorigioco che non c'era.Gatti spinge McTominay in area di rigore su calcio d'angolo. Giusto non fischiare.