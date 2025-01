Napoli-Juventus, le pagelle di CM: Lukaku match-winner. Cambiaso peggio di Locatelli, nessuno come Anguissa

AFP via Getty Images

La distesa su Yildiz è stata disperata, ma la disperazione a volte funziona. Si fa pure miracolosa. Tra le parate dell'anno.Nella ripresa alza il tono, il ritmo, il carattere. Come tutta la sua squadra. E la rimonta è un regalo enorme, che parte da lui.La Juve alla fine è un tridente dalla punta arrotondata: può colpire, ma non fa male. Cioè: fa male solo se ha la strada spianata.Sul gol non si trova, poi però risponde con grande esperienza. E cambia marcia nella ripresa, come tutti.

Un paio di sgroppate da vecchi tempi, ma l'autonomia è quella che è. Comunque, nella sua affidabilità, non tradisce Conte.Più di Lobotka, è il giocatore che alza più di tutti il livello. Prima lo sfiora, poi colpisce. Impara dagli errori come fosse l'AI.Il secondo tempo è tutto nel suo inventare, e nel togliersi con eleganza dalla gabbia che aveva creato ad hoc Thiago Motta. (dall'89'Non si vede per tutta la partita. Poi: inserimento, sterzata, rigore che porta al vantaggio. I campioni sono così.

Sacrificio e polmoni. E pure tanta qualità. Politano dimostra di poter essere ancora un giocatore in grado di imparare e di alzare il livello. (dall'82'Con Gatti le prende e le dà. Poi si prende la responsabilità più grande, dopo l'apertura più bella. E' il match-winner. (dall'89'Stecca nella partita più importante, anche perché la Juve si concentra tanto su di lui. Ci può stare: è la squadra a sostituire realmente Kvara (dal 92').

La soddisfazione che si è tolto vale quasi quanto la classifica, che è bellissima per gli azzurri. Dimostra di essere la squadra più forte di questo campionato. Soprattutto mentalmente.Negli highlights della stagione, il tuffo sulla sinistra e sul colpo di testa di Lukaku. Purtroppo per lui, degli highlights non se ne farà proprio nulla.Il ritardo sul colpo di testa di Anguissa rovina la solita partita: bella, vibrante, attenta. Però gli episodi hanno una valenza critica.Da mvp a complice sul gol che spalanca la rimonta napoletana. E' un attimo. Ma è tutto.

Meno pulito, e a volte più preciso. Altalena d'emozioni anche per lui, ma può poco contro lo strapotere napoletano della ripresa.Una delle peggiori partite in maglia Juve. Di sempre. Ancora un errore in uscita, ancora una volta a ritmo nettamente più lento. Pure degli altri. (dal 65'poca spinta, poca immaginazione)La solita caratura morale, la solita mancanza nella costruzione. E poi il fallo da rigore. Crolla. Come tutti. (dal 74': prova a inventare, ma c'è il deserto)Quando ha tenuto palla e ritmo, i suoi inserimenti sono stati manna dal cielo per la Juve. Poi si è nascosto: che peccato.

Quel gol divorato e una partita leggerissima. Il ragazzo si farà, ma stasera ha mostrato evidentissime spalle strette. (dal 65': tradisce pure quello più in forma)Altra partita di grandissima corsa. E niente di più. Proprio niente. Forse un corridoio trovato. Ma neanche.Parte a sinistra, va a destra, sta in mezzo. E sbaglia. Che sbagliare è l'unica cosa continua della sua partita. (dal 74': si può dare di più, come una nota canzone)Pronti, via, gol. E' tutto magico. Poi c'è un secondo tempo da affrontare, dove viene via tutto. Pure la garra ritrovata. (dall'82impalpabile)

La Juve del primo tempo è esattamente quello che vuole vedere, la Juve della ripresa è esattamente quello che non vuole vedere. Si è abbassata troppo, la squadra? Sì. Ma è stato un chiaro ordine del tecnico.