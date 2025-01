Napoli-Juventus vista dal campo: Politano capopolo, Thiago Motta prevede il secondo tempo

Getty e Calciomercato.com

Qualche anno fa, a pochi passi dallo stadio, in quelle viette di Fuorigrotta che all’improvviso si aprono sul fu San Paolo,Era prima di un’altra partita importante e appena prima di scendere dall’auto, al Taxista che mi accompagnava chiesi: sarà pieno secondo lei stasera il San Paolo? Lui, buttando un occhio allo specchietto retrovisore, di taglio mi disse: non credo.Era un Napoli che non funzionava, era il Napoli di Gattuso, incartato nel dopo Ancelotti che fu il dopo Sarri. Quelle 4 parole però, dette più di 4 anni fa, da allora mi risuonano nelle orecchie ogni volta che metto piede a Napoli, mi sembrano il termometro migliore per misurare la città. Perché se a Roma, Roma e Lazio sono una fede,

Credo che solo così, parlando di innamoramento e dei suoi gradi, si spieghi il Napoli die perché, arrivando al Maradona per la partita con la Juventus, si percepisca un’aria diversa, un’aria che a ben vedere non è il solito velo di tensione pre grande partita.D’accordo ci sono molti più controlli del solito. Pur riconoscendoci ad esempio, persone che ci vedono spesso, ci hanno comunque chiesto un documento perché “oggi è tutto un po’ più…insomma tutto un po’ più”. In generale si percepisce un’euforia direi “preventiva”, per quanto arrivi ben prima di un calcio d’inizio, un gol o un fischio finale.

Il Maradona, pieno solo delle persone che ci lavorano, è contento, già a 3 ore dalla partita.. O forse a ben vedere, l’allenatore bianconero fa paradossalmente la cosa più naturale di tutte, considerato quanto la Juve pagherà questo prestito di 5 mesi.Il francese, a osservarlo da vicino nel riscaldamento, mi ha ricordato. Vi prego non pensiate sia una presa in giro, tutt’altro. Ora vi spiego. Al di là di tratti somatici che possono anche ricordarlo, l’attaccante francese, in mezzo al Maradona traboccante di entusiasmo,, come ogni tanto il content creator più famoso al mondo fa nei suoi video. Anche complice un italiano che di fatto non parla e un inglese che mastica solo,, che ha vissuto il pre partita in maniera molto serena, cercando di prendere la traversa da centrocampo, ballando con Pinsoglio una “loro” canzone messa dal dj set del Maradona.: prima col velo che porta Yildiz a un passo dall’1-0, una giocata che difficilmente in quel frangente Vlahovic avrebbe immaginato e poi segnando. Butta in porta una palla vagabonda e premia un primo tempo che la Juve ha giocato con personalità, corsa e credo, nella propria idea calcistica e nell’impostazione tattica del proprio allenatore.

Dall’altra parte, come sempre, Conte ha mosso i suoi. Per chi non avesse mai visto da vicino l’allenatore del Napoli durante i 90’, beh dovete sapere che arriva un certo punto in cui Conte si spazientisce e inizia a chiamare ogni singolo passaggio alla sua squadra. E ogni passaggio da lui chiamato è accompagnato da un “”. Conte ieri ha capito presto che la pressione della Juve aveva bloccato la ruota del suo Napoli, che non girava come al solito.

A qualche metro da lui, Thiago Motta dimostra di sentire la partita, perché soprattutto nel primo tempo, rispetto allo stile solito dell’allenatore bianconero, le indicazioni sono il triplo. Come col Milan, ferma spesso Gatti, voglioso di contribuire alla costruzione, perché rimanga in marcatura preventiva su Lukaku. Parla e tanto con Yildiz, per indirizzarlo nella pressione sulla difesa del Napoli, ma anche per gestirlo mentalmente dopo l’errore sotto porta. E infine, prevede il secondo tempo:, chiede ai compagni che parlino col centrocampista francese, che troppe volte non segue l’inserimento di Anguissa.

. La sua non esultanza, quello stare in piedi, indietreggiando un poco, guardando gli occhi trasfigurati di Mc Tominay che gli urla in faccia a pochi passi,Conte nel secondo tempo fa abbassare Lobotka tra i difensori per aiutare l’impostazione, così il Napoli ha più aria e gli esterni riescono sistematicamente a puntare. Al di la di questi accorgimenti,. Per la precisione, a fine partita, la squadra di Conte avrà corso 4km in più di quella di Motta, la stessa identica differenza, a favore della Juve, che c’era stata contro Atalanta e Milan. Sarà un caso.

Contestualmente,, in campo si vede urlare, sbraitare ed agitarsi solo Gatti. Koopmeiners, utile al possesso quando la squadra gira o meglio “ruota”, per rimanere sulla filosofia di Thiago Motta, ancora una volta sparisce quando c’è bisogno di reagire. L’olandese è di nuovo il bianconero con più km nella partita, quasi 12, a fronte di 43 tocchi totali. Ecco nel secondo tempo, di questi 43, solo 12 e uno è il calcio d’inizio., che gioca un tempo bene e poi si spegne, come se bastassero 45’ per accontentarsi. Locatelli, che nel primo tempo primeggia anche nei duelli aerei, nel secondo tempo non vince più un contrasto.

, agita la gola del Maradona ad ogni corner, esulta da solo sull’1-1 totalmente in trance e salta addosso a Lukaku dopo che il belga zittisce il settore ospiti, sul definitivo 2-1. La stagione di Politano, la sua partita, la scivolata che fa per recuperare palla su Kolo Muani, prima di crollare esausto, sono. Come lo èe il suo atteggiamento, uno che il campo lo vede poco, entra e sdraiato a terra, mette la testa tra il pallone e il piede di un avversario per non far ripartire la Juve.È anche o forse soprattutto qui la differenza,