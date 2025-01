Juventus, Fagioli in uscita: così può andare al Marsiglia

Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani e la chiusura dell'affare Renato Veiga (atteso in serata in Italia), la Juventus sta lavorando per prendere un altro centrale di difesa (a oggi Kelly del Newcastle è il favorito), ma parallelamente a queste trattative Giuntoli lavora anche sul mercato in uscita.e nell'ultima settimana di mercato potrebbe lasciare Torino.- Sul classe 2001; questione di tempo, perché l'OM sta preparando una prima proposta da portare sul tavolo della Juventus. Dopo aver fatto solo operazioni in entrata i bianconeri puntano a un incasso sicuro dall'eventuale cessione di Fagioli, per questo sono disposti a trattare un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 15/18 milioni (bonus esclusi). No, quindi, a prestito secco o con diritto. Almeno questa è l'idea della Juve.

- Fagioli però non è l'unico centrocampista che può lasciare la Juventus, i bianconeri continuano a cercare una nuova sistemazione ade potrebbero esserci sviluppi anche per: Giuntoli ha detto che non partirà, ma dalla Premier League stanno aumentando il pressing. Manchester City e Chelsea sono in prima fila: con i primi se ne è parlato durante i colloqui per Cambiaso, i Blues hanno fatto un sondaggio e valutano un eventuale prestito secco (formual che non convince i bianconeri). Per Arthur è sempre vivo l'interesse di Betis Siviglia ed Everton, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti.