Juvemania: Conte, è una vendetta perfetta. Motta, perseverare è diabolico

Redazione Calciomercato

Un apostrofo tutt'altro che rosa tra le parole "" e "". Ché se la partita con il Milan (a pezzi) aveva illuso tutti soprattutto sul carattere, la Juve di Napoli ha dimostrato come certi timori non siano soltanto voci stridule interne, e per questo da ignorare con tutta la forza possibile. No: a volte persino l'ansia ha ragione, e di sicuro in questo momento sta dominando gli animi bianconeri.E' finita così come doveva finire. Così come ci si poteva aspettare da due squadre che hanno oggi 16 punti di distanza in classifica.Oggi la Juve è un potenziale costante, è un continuo arrovellarsi tra i "se", i "ma", i "potrei" e gli effettivi "niente da fare". Ci fa i conti da Lipsia in poi. Ma non è certo colpa dell'infortunio di Bremer, è soltanto il peso delle aspettative che schiaccia. Inesorabilmente.

E forse queste aspettative stanno schiacciando soprattutto Thiago Motta, dal quale ci si aspettava qualche sterzata in più, soprattutto a gara in corso. Mai come in questa partita è stato dimostrato il peso di un allenatore decisionista, e mai come in questa partita il divario tra una vecchia volpe come Antonio Conte e un debuttante in una big si è visto.Anche per le scelte del tecnico.

Ecco, le scelte. Mettiamole un attimo al centro di tutto. Due "perché" bruciano più degli altri. Il primo: perché Koopmeiners ancora e sempre al centro di questa squadra? E perché non mettere prima Vlahovic, magari con Kolo Muani? Cosa c'era da perdere, la differenza reti?Tutti chiedono una Juve che osi in campo, ma va chiesto soprattutto a chi siede in panchina. A meno sedici dalla vetta. E più lontano pure dall'obiettivo minimo. Servirà il filotto all'unica big che non è stata in grado di farlo.