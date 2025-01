Napoli, Kvaratskhelia ha lasciato Castel Volturno: principio d'accordo con il PSG, tutti i dettagli

. Nel corso di questi minuti,(non ha preso parte all’allenamento odierno a causa del risentimento muscolare che si sta portando dietro nelle ultime settimane) per l’ultima volta nella sua carriera, ponendo così fine alla sua poco più che biennale avventura nel capoluogo campano, percorso professionale che l’ha portato a riportare lo Scudetto a Napoli dopo 30 anni dall’ultimo trionfo della società partenopea.

. Il Paris Saint-Germain e il Napoli sono stati in contatto costante nel corso degli ultimi giorni al fine di trovare un accordo definitivo per l’arrivo del georgiano nella capitale francese. Stando alle ultime indiscrezioni,Mancava solo un accordo fra le due società, ma l’ultimo incontro fra le parti sembra ormai aver sciolto ogni dubbio sulla cessione di Kvaratskhelia: dopo l'ammissione pubblica dell'allenatore Antonio Conte (“Sono deluso, ma né col giocatore né col mio club. La delusione mia perché non sono riuscito a incidere in questi sei mesi affinché qualcosa cambiasse. Io non addosso responsabilità agli altri, me le prendo sempre io. Pensavo di poter incidere in maniera diversa in questi sei mesi, invece mi sono accorto che eravamo punto e a capo”) della richiesta del calciatore georgiano di lasciare la Serie A per trasferirsi alla corte di Luis Enrique, ecco che – come riportato da Fabrizio Romano –. Manca solo il sì da parte dei due proprietari (De Laurentiis e Al-Khelaifi), poi Kvara potrà iniziare la sua avventura a Parigi.

