Napoli: Kvaratskhelia, De Laurentiis e Conte. Alla fine con la partenza ci guadagnano tutti

In questi giorni di clamore e grandi titoli, di proclami e di polemiche, l'affare Kvaratskhelia a parere di chi vi scrive queste righe ha anche un'altra chiave di lettura. "Perché il Napoli dovrebbe vendere uno dei suoi migliori giocatori?" o ancora "Che senso ha privarsi anche di lui dopo essersi già privati di Osimhen se l'ambizione è vincere lo Scudetto?". E così via dicendo. Per carità, domande tutte lecite almeno in apparenza. Domande romantiche, forse, a scrostare un po' via quella patina lasciata dal ricordo e a riportarle nelle realtà dei fatti.

Va da se banale persino sottolinearlo, specie in un calcio moderno in cui sono loro e i loro agenti i padroni del rapporto di forza. Un assioma da cui non si scappa.E lo farà in una città dovrà potrà vivere probabilmente anche più "tranquillo"; una piazza dove avrà meno pressione mediatica, la certezza di giocare sempre e comunque la Champions League, ma sopratutto un bonifico, come detto, a cifre come minimo raddoppiate rispetto a quelle che incassa oggi sotto il Vesuvio (o che andrebbe a incassare anche in caso di effettivo rinnovo con De Laurentiis). Insomma,E fin qui, direte voi, "è la scoperta dell'acqua calda".

Kvara arrivò infatti dalla Dinamo Batumi per la 'miseria' di 13,30 milioni. Non è 'rocket science', come dicono quegli anglosassoni, che di finanza se ne intendono, capire a questo punto che già intorno ai 70 milioni cash in fondo ADL sarebbe pronto a infiocchettare il suo gioiello e spedirlo sotto la Tour Eiffel. Anche perché cosìPerché a oggi e col finale last-second della Turchia, questo è effettivamente diventato Osimhen: una grana.Permettendo alle casse dei partenopei - che un bello stress-test in estete lo hanno avuto eccome - di ritrovare solidità. E al tempo stesso senza perdere una pedina poi così fondamentale.

Perché il terzo punto è in fondo legato proprio a questo concetto:'No' sotto l'aspetto del puro rendimento. E 'no' sotto l'aspetto della crucialità del giocatore nell'idea di calcio del tecnico.Sulla prima i dati non mentono. In tanti infatti quando si parla di Kvaratskhelia sono rimasti fermi ai primi 6 mesi del rendimento sotto Luciano Spalletti. Stagione 2022/23. Il georgiano chiuse il suo primo anno di Serie A con 34 presenze, 12 gol e 13 assist. Numeri eccellenti.

Nella stagione successiva, la scorsa, il georgiano chiuse infatti nuovamente con 34 presenze, 11 gol e 8 assist. Metà di questo bottino però - 5 gol e 4 assist - furono messi a segno dal 28 febbraio in poi: ossia a buoi ormai scappati e a stagione del Napoli ampiamente compromessa.Quest'anno, infine, Kvaratskhelia sta viaggiando più o meno alla stessa media: 17 presenze, 5 gol e 3 assist; il tutto colNon fraintendiamoci, nessuno qui sta cercando di far passare Kvaratskhelia come un 'pippone', tantomeno come un giocatore 'normale'. Quel che riteniamo lecito è però porsi la domanda:Anche in questo caso, la risposta sembra essere negativa. L'arrivo di Neres ha certamente portato concorrenza in quel ruolo; e per quanto il brasiliano abbia inciso forse più a destra - nella posizione di Politano - che a sinistra, una soluzione per far gol là davanti Conte l'ha molto spesso trovata in ogni caso. Inoltre - e non secondario - c'è l'aspetto di funzionalità all'idea del tecnico.

Mentre lo scintillante Napoli 'Spallettiano' di Kvaratskhelia dava la sensazione di non poterne proprio fare a meno, il solido - ma certamente meno divertente - Napoli 'Contiano' pare in fondo la solita creatura in cui estro e creatività sono comunque subordinati a dedizione e rispetto di un rigido spartito difensivo. Caratteristiche, quest'ultime, non esattamente spiccanti nel pedigree di Kvaratskhelia. Da qui la netta sensazione che, per quanto, di facciata, alla prima difficoltà,

Insomma,, privato di una pedina sì forte ma poco funzionale alla sua idea di calcio, di un giocatore in fondo sacrificabile sull'altare di determinati equilibri a Conte assai cari.

