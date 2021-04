, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 1 Station. Queste le sue parole durante la trasmissione "Il Sogno Nel Cuore":- "Stravedo per Mertens per tutto quello che ha fatto e che continua a fare. Quando lui è in campo cambia tutta la musica. È uno di quelli che dà sempre il 110%, al momento per me resta lui il titolare rispetto ad Osimhen. Il nigeriano invece sta crescendo e quest’anno gli servirà come scuola per l’anno prossimo".- "Victor aveva anche tante richieste prima di approdare a Napoli. Al momento però l’investimento non è stato ripagato. È un profilo prospettico che in futuro farà valere le sue qualità".- "Se Gattuso ha sbagliato qualcosa? Sicuramente, Rino ha sbagliato ma come sbagliato tutti noi. Ha però sempre avuto l’onestà intellettuale di ammettere i suoi errori".- "Ha la colpa di aver scaricato Rino un po' troppo presto. Inoltre l’altro errore del presidente è stato quello di far trapelare la notizia che era alla ricerca di altri allenatori, tra l’altro non ha mai smentito quelle voci".- "Penso che Lorenzo voglia giocare nella squadra della propria città ancora a lungo. Quest’anno Insigne ha avuto un’esplosione ed è maturato tantissimo. Per il rinnovo del contratto ci saranno momenti migliori per parlare con la società. Ora la sua priorità è centrare la qualificazione in Champions. De Laurentiis e Pisacane non si sono ancora incontrati per discutere del rinnovo ma a bocce ferme si incontreranno per trovare un accordo. La volontà di Lorenzo è di rimanere e spero che possa essere ancora il capitano e la bandiera del Napoli per tanti anni ancora”.