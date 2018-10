Edy Reja, ex tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Il gol di Di Maria? Non mi è andato giù, mi sono alzato alle 4.30 perché non l'ho mandato giù. Quel gol è stato immeritato, il PSG dietro è una tragedia e vive solo di individualità in attacco. Il Napoli ha un fuoriclasse e si chiama Ancelotti perché impostare una squadra in quella maniera con Maksimovic non è da tutti. Il Napoli è stata una squadra, i parigini no. Hamsik? Ha pulito il gioco, è stato straordinario come Allan che non ha davvero paura di nessuno. Il brasiliano sta facendo un campionato straordinario non so fino a quanto durerà, speriamo il più a lungo possibile. Ancelotti sta dando possibilità a tutti e tiene sempre fresca la squadra e non ci sono mugugni come qualche tempo fa perché tutti fanno parte del progetto"