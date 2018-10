Dopo la gara a Parigi di Champions League, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno.



Gli azzurri preparano il match contro la Roma, in programma domenica alle ore 20.30 per il posticipo della decima giornata di Serie A.



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato a Parigi dall'inizio, sono stati impegnati in lavoro di scarico.



Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e torello.



Di seguito esercitazione tecnica e partitina 5 contro 5.



Differenziato per Ounas, Luperto e Verdi.