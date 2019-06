SONDAGGIO: DARESTE LA 10 DI MARADONA A JAMES?

, stadio San Paolo. Le luci illuminano un mancino, sudamericano: 10 sempre sulle spalle, corazza e identificazione. Fascia al braccio, capitano e leader maximo, anche della propria Nazionale, stella polare di fantasia e genialità.James è il sogno ad occhi aperti del Napoli, che magicamente diviene realtà. O meglio, quasi realtà.Il lavoro del super agente per convincere il Real Madrid ad abbassare le pretese per il cartellino del colombiano procede bene: 5-6 milioni per il prestito oneroso, circa 35 per il diritto di riscatto.certificato da Carlo Ancelotti. Secondo As, inoltre, il Real vorrebbe inserire nell'accordo una particolare clausola:Tifosi autorizzati a sognare, dunque. Dopo un'estate ad attendere invano CavaniJames è il colpo che può infiammare la piazza, che stordisce e riporta dolci ricordi. E’ la tecnica al potere, l’invenzione balistica, l’idea inaspettata. Trascinatore, in campo e non, stella social da oltre 90 milioni di seguaci. Napoli è pronta ad eleggerlo come nuovo re. E Carlo Ancelotti, il suo sponsor, colui che lo sta chiamando all'ombra del Vesuvio, riflette, secondo il Corriere dello Sport, su una clamorosa scelta.Non è Diego, nessuno può esserlo, ma guardandolo con gli occhi socchiusi, nella nebbia dei ricordi, non è poi neanche troppo diverso. Un’idea saltata fuori così, riprendere dal cassetto dei sogni la 10 ritirata. E voi, che fareste?