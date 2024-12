Napoli, l'attacco delude: flop Lukaku, Simeone scalpita e il mercato può cambiare tutto

Getty Images

È un Napoli in chiaroscuro quello che si è visto fin qui. C'è da sottolineare il fatto che. Allo stesso tempo, però, c'è chi storce il naso in città. I tifosi mormorano per l'espressione di gioco che non è travolgente come sotto la guida Spalletti e in particolar modo per unache non è all'altezza del rendimento difensivo.- Perché se il Napoli può vantare ladel campionato con Juve e Fiorentina (appena 10 reti incassate) allo stesso tempo c'è l'attacco che non dà le stesse risposte ed èSono, come il Parma. Mai così male dalla stagione 2009/10 sotto questo punto di vista. Bene la difesa, sì, ma occorre alzare i numeri lì davanti.

- Inevitabile sottolineare come ci si aspettasseessendo il centravanti di questa squadra. Con la Lazio ennesima prova sottotono, pochissimi palloni toccati e mai pericoloso sotto porta. Il belga è fermo adi campionato e delle squadre in vetta non ha segnato contro nessuna: a secco contro Atalanta, Inter, Lazio e Juventus, deve ancora giocare contro la Fiorentina.- Guardando chi ha meno spazio c'è ilCi ha provato in Coppa Italia con quel gol ma non è bastato. Neanche per dargli qualche minuto aggiuntivo in campionato. L'attaccante di riferimento di Conte è e resta Lukaku, che (come detto) non incide abbastanza. I gol dalla punta bisogna iniziare a trovarli e. C'è, Simeone sta bene a Napoli e non vuole lasciare il progetto a stagione in corso. Avanti così, però serve una sterzata per