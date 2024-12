Napoli: Danilo sì, ma in estate. A gennaio un altro difensore per Conte

Redazione Calciomercato

Il Napoli perde una grande chance per allungare su diverse inseguitrici: al Maradona passa meritatamente la Lazio. Una sconfitta certamente impattante sia a livello fisico che mentale, ma che non deve togliere concentrazione a una squadra che fin qui aveva fatto molto bene.- Per motivi diversi. Una situazione che. Il tecnico salentino attende con la consapevolezza che a gennaio non serviranno rivoluzioni, ma alcuni innesti mirati.

. Il club azzurro lavora da tempo sul nazionale albanese e trovare un accordo con l’Empoli non dovrebbe rappresentare un problema. Discordo diverso per