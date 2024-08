Napoli, le cessioni in attacco frenano il mercato: Osimhen bloccato, Simeone attende e Ngonge non convince

Si è pensato al reparto arretrato, alla fascia mancina, ora è il momento di spostarsi qualche metro più in avanti. Arrivando non solo al centrocampo ma ancheperché lì qualcosa dovrà cambiare, con più di un giocatore che presto potrebbe dire addio. Forse solooggi punti di riferimento alle spalle del centravanti che verrà.

- La scena se la prende tutta quanta, come sempre,Il centravanti nigeriano è in uscita, eppure continua ad allenarsi con la squadra a Castel di Sangro.Con l'entusiasmo solito, senza tirarsi indietro, segnando ed esaltando il pubblico.Si aspetta l'offerta di un club, su di lui ci sono PSG, Chelsea e Arsenal, ma non è arrivato ancora nulla. Attende il giocatore, il Napoli e anche Lukaku, che dovrebbe sostituirlo.

- Può succedere di tutto in attacco, ma qualcuno è più vicino all'addio di altri. Come, per il quale serve un'offerta che ancora non è arrivata. Potrebbe e dovrebbe restare, invece, Walid, a fare da vice lì davanti., nonostante le costanti voci di scambio con la Juventus per Chiesa, pare destinato alla permanenza in azzurro, perché Conte vede in lui una risorsa e un jolly per l'attacco. Ultimo, voluto a gennaio da De Laurentiis, ma non convince appieno il tecnico pugliese.