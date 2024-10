Napoli, le pagelle di CM: è McTomi-dominio, poi fa tutto Lukaku

Getty Images

Napoli-Como 3-1Napoli: qualche buona uscita, specie in presa alta, e gioca spesso palla con i piedi in maniera pulita. Sul gol di Strefezza la conclusione parte forte e si infila nell'angolino: il Como da quelle parti si affaccia con insistenza ma il capitano non si scompone mai e trova anche delle buone giocate quando c'è da spingere e creare superiorità sull'out di destra.: nessuna sbavatura, qualche fallo in più rispetto al solito. Tutto sommato Cutrone non tocca quasi mai palla.: premesso che Strefezza fa un bel gol, sarebbe potuto uscire sul numero 7 del Como con maggior determinazione. Per il resto è lì, attento, battaglia come al solito.

: aggressione alta da parte sua efficace andando a scippare palla a Sergi Roberto che vale poi il rigore del 2-1 (43' s.t.: alterna momenti di intensità in cui fa valere la sua fisicità in mezzo al campo ad altri in cui è impreciso.: cresce di minuto in minuto, vederlo danzare sul pallone è uno spettacolo per gli occhi e un beneficio per tutti i compagni di squadra che sanno sempre a chi affidarsi. Standing ovation per lui all'uscita dal campo (47' s.t.).: appena 25 secondi e sblocca la partita con un suo inserimento tutto di qualità e strapotere fisico. Sinistro-destro e palla all'angolino per il vantaggio napoletano. Domina per tutti i 90 minuti legando centrocampo e attacco con una padronanza enorme.

: in copertura è preziosissimo, ancora una volta. Fa una partita perfetta in fase difensiva e qualche lampo si vede quando porta su palla (34' s.t.).: è il protagonista della serata, c'è poco da fare. Dopo pochi secondi protegge bene palla e serve l'assist per il bel gol di McTominay, poi trasforma il rigore del 2-1 conquistato da Olivera. Infine chiude con un assist al bacio per la rete finale di Neres (43' s.t.).: primo tempo spettatore non pagante, poi inizia la ripresa e si accende più volte. Viene atterrato in area da Moreno ma il direttore di gara non fischia un penalty sospetto e poi scalda i guantoni di Audero con un destro dal limite (34' s.t.: arriva la prima gioia anche in campionato, ha bisogno di pochissimi minuti per incidere come sempre).

: il Napoli è lo specchio del suo atteggiamento. Parte forte e dopo neanche 30 secondi passa in vantaggio. Nel secondo tempo esce dagli spogliatoi con una testa diversa e reagisce al colpo subito vincendo la partita. I cambi poi chiudono il match. Il Napoli è momentaneamente a +4 sulla Juventus seconda.