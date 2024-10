Manna: "Rinnovo Kvaratskhelia? Senza stress, ha tre anni di contratto. McTominay ha voluto il Napoli"

GETTY

Giovanniprima del match contro il Como è intervenuto al microfono di DAZN: "Le pressioni fanno parte di questo lavoro. Le abbiamo noi stessi interne, ci sono anche esterne, ma noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, sul lavoro, sulla squadra, restare tranquilli e giocare partita dopo partita"."Il Como sta dimostrando grandi capacità e organizzazione di gioco, è una squadra bella da vedere. Il Napoli si è consolidato nel tempo, a parte l'anno scorso, quindi non direi che siamo una scoperta. Rispetto all'anno scorso sì, ma il lavoro paga. Noi rimaniamo lucidi e concentrati".

"Scott è un giocatore importante, non l'abbiamo scoperto noi del Napoli, era al Manchester United. Non è stato semplice prenderlo, ma la sua volontà è stata determinante. Noi ci siamo fatto trovare pronti. Siamo contenti di averlo, speriamo."La situazione di Kvara è molto chiara: ha tre anni di contratto, stiamo parlando, non abbiamo stress in questo momento, siamo concentrati su tante altre cose. Con calma parleremo con lui e il suo agente, ma senz'ansia".