Napoli, le pagelle di CM: esordio shock per Conte! Juan Jesus è un disastro, Raspadori e Simeone non esistono

Getty

Verona-Napoli 3-0



Napoli:



Meret 5,5: poco reattivo sul gol di Livramento. Palla sporca ma comunque non impossibile. Sul 2-0 non può nulla ma nega inizialmente a Mosquera la doppietta personale sul finale con un buon intervento.



Di Lorenzo 5,5: si sgancia spesso dalla difesa anche per inserimenti centrali. È il più propositivo del Napoli alternando il gioco dentro al campo e quello sulla fascia. Finisce anche lui nel giro delle situazioni complicate da gestire lì dietro.

Rrahmani 5: rompe male la linea sulla rete di Mosquera lasciando un buco importante al centro della difesa.

: pessima la marcatura su Livramento in occasione dell'1-0 del Verona. Non solo lo tiene in gioco ma si fa anche bruciare sul tempo lasciandogli tanto spazio. E sul 2-0 perde anche Mosquera (34' s.t.).: quanti errori sulla fascia destra, sia concettuali che di qualità. La fascia destra è stata chiamata tanto in causa ma sfruttata male.: atteggiamento propositivo ma è impreciso, tecnicamente non è pulito e perde qualche pallone di troppo. Al 36' cerca di sfruttare un pallone regalatogli da Montipò ma non trova la porta, vuota, quando calcia dalla trequarti. Sfortunato quando scheggia una traversa nella ripresa.

: si fa dare sempre palla, vuole farla girare e nei primi 45 minuti ci riesce anche. Più complicato nel secondo tempo. Deve migliorare nelle conclusioni perché ha avuto qualche occasione ma non ha mai impensierito seriamente Montipò.: dalle sue parti arrivano pochi palloni. Non entra mai in partita e viene sostituito (6' s.t.: ancora fuori forma, si vede tutta la sua difficoltà atletica. Si fa soffiare palla da Suslov sul 2-0 e subisce il tunnel da Harroui da cui nasce il 3-0).: parte con un mancino dal limite, poi non crea superiorità numerica. Si vede solo quando batte i calci piazzati.

: poco coinvolto, si vede solo quando si accentra e si sposta sul fronte opposto. Lascia il campo nel recupero del primo tempo dopo un colpo ricevuto (49' p.t.: non porta nulla all'attacco azzurro, tocca veramente pochissimi palloni e non li trasforma mai in nulla di buono. Liscia anche un tentativo di conclusione, non è da lui).: contro una squadra fisica, Conte sceglie il Cholito per avere un uomo che sappia calarsi meglio nella battaglia. Non si vede mai in area, non vince duelli veri e perde il contrasto contro Suslov da cui nasce il 2-0 (34' s.t.).

: esordio peggiore non poteva immaginarlo. Il Napoli nella prima frazione costruisce produce anche qualcosa ma non concretizza. Poi arriva il secondo tempo ed è come se i suoi non fossero mai scesi in campo. Ha ragione quando dice che c'è tantissimo lavoro da fare e che serve una mano in più dal mercato, però perdere 3-0 a Verona è troppo pesante come esordio.