Chi è Rocha Livramento, il nuovo attaccante del Verona

Getty Images

Per rinforzare l'attacco dopo la cessione di Noslin il nuovo Verona di Paolo Zanetti ha puntato su un'altra scommessa: Dailon Rocha Livramento, punta centrale classe 2001 pescato nella Serie B olandese.. Gli osservatori gialloblù lo stavano seguendo già da qualche mese, se dovesse far bene in Italia potrebbe diventare presto l'ennesima plusvalenza del club di Setti.- L'anno scorso. E questa sarà la prima lontano dall'Olanda, dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Nac Breda, Excelsior e Roda JC. Rocha Livramento ha anche tre presenze con la nazionale di Capo Verde, due da subentrato e una da titolare rimanendo in campo per tutta la partita.

- Il nuovo acquisto del Verona è un, in area avversaria lavora anche col fisico ed è bravo di testa nonostante sia alto 185 cm. Con la sua corsa Rocha Livramento può essere decisivo anche se inserito in partita in corsa, soprattutto contro squadre che giocano più scoperte.