Napoli, le pagelle di CM: Lukaku torna Big Rom, Anguissa è dappertutto, Rrahmani e Juan Jesus annullano Kean

: praticamente mai impiegato fino all'ora di gioco, quando salva la porta con un bellissimo doppio intervento. In crescita: Sottil gli crea qualche piccolo grattacapo. Se la cava ampiamente col mestieresempre preciso quando deve andare a contrasto. Annulla Kean con straordinaria facilità: idem come sopra: non perfetto sul gol (poi annullato) a Kean, ma per il resto garantisce sicurezza per tutta la partita. Esce infortunato, non sembra banale. In bocca al lupo. Dall'89': le telecamere del Franchi fanno fatica ad inquadrarlo, talmente è dappertutto. Con grinta e caparbietà si procura il rigore che chiude il match e poi, tanto per gradire, mette anche in mezzo la palla per il sigillo definitivo

: ci sarà un giorno in cui anche lui sbaglierà un passaggio, ma non è questo il giorno. Dall'89': forse il meno in palla della mediana azzurra. E comunque non si fa mancare il gol che chiude i conti e un paio di giocate decisive: il gol del vantaggio è un capolavoro di potenza, strapotere fisico e precisione. Si spegne un po' con l'avanzare della gara, ma il suo è l'episodio che mette in discesa tutta la partita. Dall'86': per mezz'ora Comuzzo se lo mangia vivo, poi il suo tocco di prima libera la super giocata di Neres che fa 0 a 1. E stavolta dal dischetto non sbaglia. Decisivo, in un campo complicatissimo. Dal 72'partecipa alla festa

chiamato a sostituire quel diavolo di Kvaratskhelia, compito non semplice per chiunque. Gioca una partita volenterosa in cui si rende pericoloso sulla corsia in più di un'occasione. Dall'86l'Inter sarà anche più forte, il Napoli non farà un calcio scintillante. Ma intanto gli azzurri continuano a stare lassù e lanciano un segnale importantissimo in campionato passeggiando su un campo che ha già fatto cadere diverse vittime illustri, chiedere a Lazio, Roma e Milan per conferma. E scusate se è poco.