Getty Images

Napoli, Olivera si fa male ed è costretto al cambio: le condizioni

Paolo D'Angelo

5 minuti fa



Brutte notizie per Antonio Conte. A pochi minuti dal novantesimo, nel corso della sfida condotta dal Napoli sulla Fiorentina per 3-0, il difensore azzurro Mathias Olivera è stato costretto ad abbandonare il campo in maniera molto dolorante, per un problema alla gamba sinistra.



Dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un infortunio alla coscia e le immagini non promettono nulla di buono, visto che l'uruguaiano è uscito dal terreno di gioco sofferente e con l'aiuto dello staff medico. Una brutta tegola per il Napoli, a pochi giorni dalla risoluzione contrattuale di Mario Rui.