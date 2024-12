Napoli, le pagelle di CM: Raspadori zittisce tutti. Neres on fire, Lukaku sorride a metà

Getty Images

: dopo la grande prova di Genova oggi ha subito lo stesso impatto, dato che poco prima del 20' fa un intervento importante sul tentativo di Yeboah.: sempre ordinato, in copertura è puntuale e prezioso. Si spinge in avanti nella ripresa con maggior pericolosità.: più impreciso del solito lì dietro, perde i riferimenti su Yeboah che sfiora il gol dopo venti minuti. Altre sbavature non se ne vedono e va vicino lui alla rete dell'1-0 però Stankovic risponde presente.: non è protagonista di interventi indimenticabili, ma tutto sommato tiene la posizione senza lasciare troppi spazi.

: sempre sul pezzo, viene tanto dentro al campo fino a quando fa una bella incursione che porta al rigore sbagliato da Lukaku (43' s.t.).: verso la fine del primo tempo ha una chance interessante ma da buona posizione calcia alto. Oggi più appannato rispetto alle ultime (25' s.t.: momento complicato per lui, non segnava dallo scorso aprile ed era finito ai margini. La partita l'ha decisa proprio lui, con l'inserimento vincente e il mancino che fulmina Stankovic. Esultanza rabbiosa, si è scrollato di dosso tante critiche).

: tutte le azioni passano per i suoi piedi, detta i tempi di gioco con eleganza e ordine facendo sempre la scelta giusta.: prestazione sufficiente, vince qualche duello fisico e gestisce qualche pallone. Avrebbe potuto fare di più.: inizia a destra avendo poco spazio ma lo cerca con continuità tenendo il Venezia basso su quella fascia. Passano i minuti e sale di livello, trova più dribbling, ma è quando viene spostato a sinistra che fa la differenza, perché sul gol di Raspadori controlla alla grande e serve in area un pallone forte e teso.

: parte bene, svaria su tutto il fronte offensivo e tiene più volte palla. Fallisce l'occasione dal dischetto, Stankovic gli para il rigore nel primo tempo. È anche sfortunato nella ripresa perché va via di forza e calcia da dentro l'area ma ancora Stankovic fa una super parata con l'aiuto del palo. Nel complesso è un'ottima gara la sua, lo penalizza il rigore.: la sterzata improvvisa è il suo marchio di fabbrica e con quella crea un'occasione dal nulla ma il mancino finisce addosso a Stankovic. Bene più volte nella preparazione, gli manca la lucidità nell'ultima giocata (30' s.t.: ultimi quindici minuti in cui porta freschezza alla fascia destra napoletana.).

: è un bel Napoli fin dalle prime battute, ma la palla non entra e il Venezia si chiude a riccio. Dalla panchina rispolvera Raspadori dandogli fiducia e l'ex Sassuolo porta i 3 punti. Il Napoli torna in vetta, di fianco all'Atalanta e chiude al meglio il 2024.