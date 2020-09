Sempre vivi i contatti col Tottenham per Milik: l'attaccante polacco del napoli continua ad allenarsi in disparte, con la valigia pronta, ma per sbloccare la situazione serve ancora un po’. Sempre secondo il Corriere dello Sport, stesso discorso per Vecino, il centrocampista uruguaiano finito nel mirino per aggiungere quantità e un pizzico di qualità alla rosa: con l’Inter c’è distanza ma si tratta.