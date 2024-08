Napoli, l’ex allenatore di Neres: “Ha grande qualità ma…”

Nuovo colpo per il: nella squadra dic’è un nuovo attaccante, David. Il suo ex allenatore allo, Carlo, ha parlato a Radio Punto Nuovo, queste le sue parole.“Il suo arrivo è importante a dare morale.David ha, ma i problemi del Napoli vanno oltre e non bisogna dargli pressioni esagerate. Agli azzurri manca ancora una, se non si sistemano certe cose quella di Verona rischia di non essere una semplice parentesi”.

“Che ragazzo è Neres? Quando lo prendemmo allo Shakhtar avevamo già una squadra forte e prendemmo lui. Ora il ragazzo arriva in una squadra confusa e quasi depressa, quindi bisognerà fare tanto lavoro per portarlo al top nei meccanismi di Conte.e al Benfica ha mostrato cose importanti. È il classico giocatore che serve tanto nel calcio moderno,Dà un qualcosa in più, ma in un contesto che funziona…”.