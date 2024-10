Napoli, lieto fine per Politano: ritrovata nella notte la macchina rubata

Getty Images

Prima David Neres, poi Juan Jesus e adesso Matteo Politano. I giocatori del Napoli sono finiti nel mirino della malavita. Dopo il furto dell’orologio di cui era rimasto vittima il 31 agosto l’esterno di Antonio Conte e il danneggiamento del suv del centrale ex Inter e Roma, nella giornata di ieri si è registrato il terzo episodio criminale con vittima un giocatore dei partenopei:, come riporta La Repubblica,

, a via Nazionale delle Puglie, in zona Casoria, nel parcheggio del complesso Seven Store.. Gli agenti si sono immediatamente attivati per il riconoscimento della vettura, coinvolgendo l’agente di Politano, Mario Giuffredi. Non è stato rinvenuto al momento il portafoglio, per il quale Politano ha fatto un appello tramite Instagram: “Dentro la macchina c’era il mio portafoglio, regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più. Per questo sarei molto grato se potessi riaverlo”.