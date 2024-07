Napoli, l’intesa Conte-Manna per una strategia sul mercato: ecco il piano per due colpi a centrocampo

Calciomercato/Getty

Napoli con gli arrivi di giocatori forti, motivati e funzionali al calcio che ha in testa Conte come Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin. E non è un caso che proprio il tecnico salentino abbia già elogiato pubblicamente il lavoro del direttore sportivo Manna sul mercato. Tra i due il rapporto è ottimo, con una condivisione costante di idee e aggiornamenti sulle prossime mosse da fare per rinforzare la rosa.



PRIMA LE CESSIONI - In questa fase il Napoli ha una priorità chiara: cedere i giocatori che non rientrano nel progetto. Un indiziato a lasciare presto il club azzurro è Gaetano: il Cagliari sta spingendo forte per riportarlo in Sardegna dopo l’ottima esperienza in prestito della scorsa stagione. Il presidente dei sardi Giulini ha presentato un’offerta da 8 milioni di euro mentre il Napoli ne chiede almeno 10. La distanza può essere colmata presto con i bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita. In uscita anche il centrocampista svedese Cajuste che ha diverse richieste all’estero e piace anche alla Fiorentina.