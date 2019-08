Hirving Lozano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il messicano è sbarcato intorno alle 18.30 a Roma, allo scalo privato dell’aeroporto di Ciampino. Questa sera si riposerà in hotel, domani mattina le visite mediche, in programma a Villa Stuart. Poi la firma sul contratto, nella sede romana della Filmauro, l'azienda cinematografica del presidente De Laurentiis.



I DETTAGLI - Napoli e PSV hanno trovato un accordo per il trasferimento del messicano sulla base di 40 milioni di euro. De Laurentiis ha ottenuto quindi un piccolo sconto sui 42 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il 20% della cifra andrà al Pachuca, il club nel quale il classe '94 è cresciuto. Lozano, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale a 4,5 milioni a stagione. Si sta ancora ragionando sul possibile inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe essere molto elevata, sui 130 milioni di euro.



