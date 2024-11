AFP via Getty Images

Napoli, Lukaku: "Scudetto? Troppo presto. Critiche? Non parliamo di me, parliamo della squadra"

38 minuti fa



Con il suo gol Romelu Lukaku ha deciso la sfida fra Napoli e Roma che ha riportato gli azzurri di Antonio Conte in vetta alla classifica e reso complicatissima la classifica della sua ex-squadra. Ai microfoni di DAZN ha analizzato così la gara spostando ancora una volta il mirino dalla parola scudetto.



NUMERI - "Dobbiamo parlare della squadra, non di me. Dobbiamo crescere e continuare su questa strada".



IL GOL - "Quando Di Lorenzo arriva in questa posizione, io devo smarcarmi bene perché lui mette la palla al posto giusto".



SCUDETTO - "Come dice il mister è troppo presto per parlare di Scudetto, dobbiamo solo pensare a continuare a vincere".