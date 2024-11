Napoli, Lukaku e i primi fischi dei tifosi: sfida la “sua” Inter per scacciare l’ombra di Osimhen

Getty e Calciomercato.com

forse per l’intera Serie A. Tutto l’entusiasmo che ha portato con sé da quando è stato accostato ai colori azzurri fino al suo arrivo ai piedi del Vesuvio hanno fatto schizzare alle stelle le aspettative.che con lui a Milano, sponda nerazzurra, ci ha vinto uno scudetto.- È proprio lì cheNon come lo ha riaccolto due stagioni fa, ma come lo ha fatto lo scorso anno. Quando indossava la maglia della Roma, conche si sono sentiti in una maniera forte e chiara. Questioni di scelte, di accostamenti alla Juve, di modalità che non sono andate giù al popolo nerazzurro.

, quando è stato sostituito in occasione del match contro l’Atalanta. I tifosi del Napoli non hanno apprezzato appieno la prova del belga, che non solo è rimasto a secco di goal, ma si può dire sia stato praticamente annullato da Hien. Ci si aspetta di più, si chiede di più a quello cheche crede tanto nei goal e nelle prestazioni di Lukaku e chiaramente lo proporrà di nuovo a guidare il reparto offensivo contro l'Inter. I numeri raccontano di quattro reti e quattro assist. Non si può dire sia un disastro, però può e deve dare di più, soprattutto per quanto riguarda l’aiuto nella manovra della squadra.

- Intanto a Napoli c’è qualche. Fin da subito in tanti ne sentivano la mancanza, visto quanto fatto nella sua esperienza ai piedi del Vesuvio. È cambiato tanto il modo di interpretare il ruolo di centravanti, passando da un numero nove molto dinamico, sempre in movimento, a Lukaku, che invece gioca tanto spalle alla porta, provando adesso riferimento per i propri compagni, tuttavia essendo più prevedibile. Nonostante la grande esperienza, il passato notevole di Big Rom,. Lui cerca di pensare al campo e agli stimoli, che potrebbero arrivare proprio dall'Inter, domenica a San Siro. Un ritorno da grande ex, nella speranza di incidere come fatto qualche giorno fa con il Milan.