Napoli, per il rinnovo di Kvaratskhelia è stallo: cosa può succedere

È stato uno dei grandissimi protagonisti dello scudetto, oraProprio per questo ci si aspetta che possa incidere in ogni partita, come ad esempio ha fatto a San Siro contro il Milan. E non c'è situazione extra campo che tenga, che possa distrarlo. Perché il numero 77 georgiano quando è all'interno del rettangolo verde cerca sempre di fare la differenza per riportare il Napoli in Champions e, perché no, provare a sognarlo quello scudetto, dal momento in cui gli azzurri si trovano in cima alla classifica.

- Nonostante due anni fa sia stato il miglior giocatore della Serie A,Il contratto non scadrà nell'immediato, ci sono ancora più di due stagioni davanti (fino a giugno 2027). Infatti il Napoli non ha mai avuto fretta di trovare una soluzione. Ma per un calciatore del genere serve sicuramente unCosa che non è ancora avvenuta, perché si parla ormai da un po' del suo rinnovo però senza arrivare a mettere nero su bianco. Quindi,

- Il Napoli e l'agente dell'ex Dinamo Batumi,, hanno parlato a più riprese del rinnovo del contratto.. Tutto fermo, presto ci saranno nuovi incontri dai quali le parti sperano di ottenere una soluzione che renda tutti felici. Nel frattempo il ds azzurro, Giovanni, ha fatto sapere che il Napoli non ha intenzione di aspettare troppo:Altrimenti arriviamo a fine stagione, e poi avrà ancora due anni di contratto". C'è tempo, ancora un po' di tempo. Kvaratskhelia aspetta, così come i tifosi del Napoli.

- L'obiettivo comune è quello di proseguire insieme. Le cose da qui in avanti potrebbero anche cambiare, il prossimo incontro potrebbe essere già decisivo. C'è la situazione economica da definire, in quanto l'agenteLa società vuole risolvere a breve, come detto dal ds, altrimenti a fine stagione cambierà tutto. Perchése non si trovasse un punto comune da qui in avanti. Alla cessione oggi non si pensa ancora, chiaramente, ma in tal caso De Laurentiis non risparmierebbe niente a nessuno: solo